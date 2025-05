Movimentar-se na água para viver com mais saúde

Já a hidroginástica é uma atividade física realizada em piscina, com movimentos coreografados, dinâmicos e variados. Ao contrário do que muita gente pensa, não é apenas para idosos. Ela é recomendada para:

Iniciantes sedentários

Pessoas com sobrepeso

Mulheres grávidas (com liberação médica)

Pessoas com mobilidade reduzida ou dores articulares

Pessoas em processo de reabilitação ortopédica

Idosos ativos

Seu diferencial está na resistência natural da água, que desafia os músculos mesmo em movimentos simples, ao mesmo tempo que reduz drasticamente o impacto sobre as articulações. Além disso, melhora a capacidade cardiorrespiratória, a mobilidade e a amplitude de movimento, alivia dores crônicas, especialmente lombares e articulares, gasta entre 300 a 500 calorias por hora e reduz estresse, ansiedade e sintomas de depressão.

Imagem: Getty Images

A imersão na água promove relaxamento do sistema nervoso autônomo, reduz o cortisol (hormônio do estresse) e melhora a qualidade do sono. Praticar natação ou hidroginástica regularmente está associado a menores índices de ansiedade e depressão, especialmente em adultos e idosos.

Mais do que opções para quem não pode correr ou fazer musculação, a natação e a hidroginástica são caminhos de movimento consciente, saúde integral e superação pessoal.