Dor nas costas? Como melhorar a postura com 5 exercícios para a coluna

Quanto fazer: três séries de dez a 15 repetições.

2. Prancha abdominal: trabalha o core (músculos localizados entre o abdome e o quadril), que sustenta a coluna.

Imagem: Samuel de Moura/ VivaBem

De bruços, apoie os antebraços no chão, com os cotovelos formando um ângulo de 90°. Estique as pernas, junte os pés e sustente o corpo com a ponta dos dedos. Contraia o abdome e mantenha o corpo reto, como uma tábua.

Quanto fazer: três séries de 20 a 60 segundos.

3. Alongamento com pernas cruzadas: alivia a tensão nos glúteos e relaxa a lombar.