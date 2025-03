Musculação emagrece? Veja 4 motivos para apostar no exercício

Um estudo da Universidade de Kansas (EUA) mostrou que o exercício de resistência mantém o gasto calórico alto por até 48 horas após o treino. Por exemplo, no dia seguinte a um treino de pernas, uma pessoa pode gastar cerca de 500 calorias apenas para recuperar os músculos.

3. Usa a gordura como combustível

Durante o treino, o corpo usa carboidratos como principal fonte de energia. Porém, na recuperação, ele utiliza a gordura corporal para reparar os músculos trabalhados na musculação intensa.

Um estudo da Universidade de Penn State (EUA) confirma isso e mostra que pessoas com sobrepeso que fizeram musculação três vezes por semana queimaram 40% mais gordura do que as que só fizeram exercícios aeróbicos. Outra análise com 366 idosas que fizeram musculação intensa mostrou que elas reduziram medidas na cintura sem mudar a alimentação. Isso demonstra que quanto mais massa muscular a pessoa tem, mais gordura ela pode queimar.

4. Melhora a resistência à insulina

Os exercícios de força trazem mudanças no organismo que ajudam a melhorar o metabolismo e corrigir problemas que dificultam a perda de peso. Esses benefícios são ainda mais fortes em pessoas com diabetes ou síndrome metabólica, que têm maior dificuldade de perder peso devido à resistência à insulina, quando o hormônio não funciona direito, aumentando o açúcar no sangue e o acúmulo de gordura, especialmente na barriga.