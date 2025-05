Os 10 km estão fáceis? Veja como se preparar para correr uma meia maratona

Treinos longos (aqueles entre 12 e 18 km) são essenciais. Eles simulam as exigências da prova e preparam seu corpo (e mente) para o que está por vir. E sim, faltar aos treinos compromete tudo. Sua planilha é o mapa do tesouro: siga-a com disciplina.

Não subestime o descanso. Uma boa noite de sono e dias de pausa total são tão importantes quanto a corrida em si. O corpo precisa de tempo para se recuperar, fortalecer e render mais. Se for impossível ficar parado, aposte em caminhadas suaves e alongamentos.

Corpo forte, mente afiada

Imagem: iStock

Musculação, o pilates ou funcional deve fazer parte da rotina. Eles protegem suas articulações, fortalecem os músculos e evitam lesões — especialmente agora, que o volume de corrida vai aumentar.