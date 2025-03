Morrer de tanto correr? O que acontece quando você faz uma maratona

Por isso é importante planejar bem a alimentação antes da prática, de preferência duas horas antes da maratona. O impacto das passadas também causaria microtraumas nos vasos mais delicados do estômago e do intestino.

Magalhães alerta também para o uso de suplementos durante a corrida: tem de testar o produto antes e fazer adaptação. "Cada suplemento tem resposta individual. Às vezes, a cafeína pode gerar taquicardia, e o whey protein, dar alteração gastrointestinal."

Defesas comprometidas

Uma revisão da literatura sobre os riscos e benefícios do treinamento e da corrida para os sistemas do corpo fala do efeito positivo no sistema imunológico no longo prazo. Mas durante os estresses agudos há redução temporária das células de defesa.

"É por isso que o corredor fica mais propenso a infecções, questões virais e bacterianas, por causa dessa queda da imunidade. Tem de ter muito cuidado com o descanso, a alimentação, com o intervalo de um treino para o outro e após a maratona", diz Mabliny Thuany Gonzaga Santos, professora associada do Departamento de Desporto da Universidade do Estado do Pará e coautora da revisão.