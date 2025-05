Braços volumosos: 4 ótimos exercícios para fortalecer os tríceps

Imagem: Rodrigo Niemeyer/UOL Agradecimento: Academia Bodytech

O exercício possibilita recrutar principalmente feixes musculares das porções longa e média do tríceps, contribuindo para deixar a região com maior volume. O tríceps testa na polia ainda exige maior consciência corporal, equilíbrio e ativação dos músculos do core (abdome, lombar e quadril), para estabilizar o corpo durante a execução, o que o torna indicado para alunos um pouco mais experientes.

Como fazer:

O exercício é realizado em pé com a polia alta e pode ser executado com as barras reta ou em "W", ou ainda com a corda —o aluno escolhe o acessório que achar mais confortável. Veja como executá-lo corretamente: