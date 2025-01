'Ia a restaurante e me levantava 30 vezes': ele expõe desafio de ter TOC

As "manias" foram piorando com o passar do tempo.

Antes de acordar, para eu abrir os olhos, eu tinha de pensar em alguma coisa boa. Se eu abrisse o olho e viesse um pensamento ruim, eu tinha de fechar e abrir de novo. Luciano Coelho

O mesmo acontecia ao passar pela porta do quarto: pensar coisa boa ou tinha de voltar e passar de novo. "Imagina passar 50 vezes pela porta? E aí tinha a porta do banheiro, a da sala... Não me alimentava porque era um desafio ir até a cozinha comer alguma coisa."

Pouco tempo depois, Luciano foi diagnosticado com transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), distúrbio que causa extrema ansiedade provocada por pensamentos intrusivos, levando a compulsões e comportamentos repetitivos.

Ele conta que a doença chegou a afastá-lo no convívio social em vários momentos.