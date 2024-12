Esquizofrenia e TOC podem aparecer ao mesmo tempo e desafiam médicos

Componente familiar. Estudos demonstram relação do TOC e da esquizofrenia entre parentes, que além da questão genética, é ambiental. Familiares com esquizofrenia têm mais parentes com TOC e vice-versa, apontou Marcelo Queiroz Hoexter, coordenador do Protoc (Programa Transtorno Obsessivo-Compulsivo), do Instituto de Psiquiatria da USP. "TOC em parentes de primeiro grau confere um risco relativo aumentado de duas a quatros vezes para esquizofrenia", diz Igor Studart de Lucena Feitosa, médico preceptor do Programa de Residência Médica em Psiquiatria da FMUSP.

Transtornos compartilham circuitos cerebrais. Existe correlação em uma série de regiões e circuitos cerebrais que participam da apresentação clínica dos dois transtornos.

Tratamento é similar. Quadros de psicose são tratados com antipsicótico, mas muitas vezes são usados antidepressivos em fases agudas, quando há sintomas de humor, depressão e ansiedade. Já o TOC é tratado com antidepressivo, mas uma das estratégias para potencializar o tratamento é com antipsicótico.

Como diagnosticar

Diagnóstico começa com anamnese. É no momento da entrevista com o paciente que o profissional vai identificar toda a trajetória da pessoa e da condição que ela apresenta, desde quando os sintomas começaram, como evoluíram, o que aconteceu em paralelo, história de vida e momentos atuais, por exemplo.

Ao identificar sintomas obsessivos-compulsivos, é preciso diferenciá-los. Eles são característicos de TOC ou têm a ver com delírios que não se baseiam na realidade?