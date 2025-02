Checa porta e mexe no cabelo várias vezes? Como saber se 'mania' é TOC

Uma pessoa com um TOC de verificação, por exemplo, que fica pensando que esqueceu o forno ligado ou que não trancou a porta de casa, às vezes não consegue trabalhar. Ela vai para o trabalho e não consegue executar sua função se não voltar para casa e verificar a situação. E ela verifica não só uma, mas dezenas de vezes seguidas, o que faz com que ela perca muito tempo e sofra um prejuízo importante na rotina.

3. Sente que há algo errado consigo?

Às vezes a pessoa percebe que o pensamento é desproporcional e, muitas vezes, tem até vergonha do comportamento, mas ela não consegue parar, porque sente que é quase que obrigatório ter aquele comportamento compulsivo para se sentir melhor.

Diagnóstico e tratamento

Imagem: iStock

Há diferentes graus e comprometimentos do transtorno. Nos graves, a pessoa pode ficar com a vida seriamente afetada. No caso específico do TOC ligado à limpeza, é possível que o paciente apresente feridas na pele devido ao excesso de assepsia ou LER (lesões por esforço repetitivo) porque passou tempo demais esfregando algum objeto ou móvel de casa, por exemplo.