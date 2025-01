Como desenvolver inteligência emocional em crianças?

O termo educação emocional foi popularizado no final da década de 1990 pelo psicólogo e jornalista científico Daniel Goleman. O norte-americano, considerado "pai da inteligência emocional", reforçou a ideia de que, se forem repetidos várias vezes durante a infância e na adolescência, hábitos de regulação das emoções podem ajudar a moldar circuitos cerebrais e, por isso, a infância é um momento decisivo para que sejam traçadas as tendências emocionais que irão marcar a vida adulta.

O que significa educação emocional na prática

Imagem: iStock

Algumas estratégias de alfabetização emocional podem variar de acordo com a faixa etária. Recursos lúdicos, como filmes e livros, ajudam a estimular crianças menores a identificar os próprios sentimentos.

Conforme a criança for crescendo, outro passo é ajudá-la a identificar o que cada emoção provoca no corpo humano, e brincadeiras de mímica podem ajudar no processo. "Os pais podem imitar um tubarão que está nervoso e mostrar que, por causa dessa emoção, o animal treme ou se esconde debaixo d'água. E, então, ir incentivando a criança a pensar em como ela mesma fica quando está brava, por exemplo", sugere a psicóloga Márcia Tosin.

Com o tempo, espera-se que a própria criança se torne capaz de diferenciar quando estiver sob a ação de uma emoção que está lhe fazendo mal e, eventualmente, compartilhe o que está sentindo com um adulto.