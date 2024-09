O que pode indicar que sua criança precisa de acompanhamento psicológico

A participação dos pais de forma ativa é muito importante durante todo o processo de acompanhamento infantil pelo psicólogo.

"Quanto menor for a criança, os pais devem ser orientados para colocar em prática as ações que irão ajudá-la diante da queixa que gerou a necessidade de atendimento", explica Vanessa Alves, psicóloga e arteterapeuta da infância e adolescência e especialista na terapia cognitivo comportamental com foco nos transtornos de ansiedade.

Na primeira infância, a criança é muito dependente dos pais e sensível ao ambiente, por isso a presença deles é fundamental.

Na dinâmica de entrar na sessão com a criança, minha orientação é que os pais tenham livre acesso ao atendimento e permaneçam na sala até que ambos se sintam seguros. Se o atendimento é voltado para crianças com atraso no desenvolvimento e autismo (principalmente não verbal), minha orientação é que os pais estejam sempre na sala com a criança. Nathalia Heringer, psicóloga infantil

"Quando estamos com crianças maiores de 8 anos, é natural que estejam apenas com o psicólogo, mas isso não impede que os pais participem do atendimento durante o período de adaptação", complementa.

Já o atendimento psiquiátrico em crianças muito pequenas geralmente ocorre junto com os pais, principalmente nas primeiras vezes. É levado em consideração para se ter uma consulta sem pais se a criança consegue ficar por um tempo sem a presença deles, se comunicar e expressar seus sentimentos verbalmente, por desenhos ou atividades lúdicas.