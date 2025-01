Dor de crescimento existe? O que pais devem saber e observar no filho

"A sensação dolorosa nas pernas ou em outro canto muitas vezes aparece do nada — embora seja mais comum depois da prática esportiva. Nessas horas, massagens leves e bolsas de gelo ajudam", afirma Souza Lima.

Além disso, a dor pode se manifestar a qualquer hora do dia ou da noite, não tem um horário certeiro. Mas se o adolescente sempre desperta no meio da noite sentindo dor, é importante levá-lo para ser examinado.

Outras dores e causas para investigar

Os pais não devem achar que toda queixa, nessa fase, tem a ver com um corpo que cresce ligeiro. Dores fortes, que não encontram alívio com facilidade, podem indicar outros problemas. As legítimas dores do crescimento — que passam sozinhas quando o tamanho de todas as estruturas corporais volta a ficar harmonizado — não costumam ser acompanhadas de outros sintomas, como inchaços, hematomas e vermelhidão.

Por isso, se o jovem vive reclamando ou se apresenta qualquer sinal diferente além da dor, não custa levá-lo ao clínico. Antes de cogitar o processo natural de crescimento, o médico deve afastar todas as outras possíveis causas.

"Crianças sentem vários tipos de dor, desde a cólica do bebê até as ligadas à prática de esportes. Porém, por falta de entendimento, muitas vezes elas são menosprezadas pelos pais e até médicos", explica o pediatra e reumatologista Claudio Arnaldo Len.