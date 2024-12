Quase metade das crianças com escape diurno de xixi é punida, aponta estudo

O xixi na cama causa mais impacto emocional para a família toda, pois o problema afeta a dinâmica da casa durante a madrugada. Os escapes durante o dia, porém, costumam impactar mais os pequenos. "A criança que faz xixi na cama está em casa, num ambiente seguro para ela. Mas existe um grupo enorme de crianças que sofre com escapes de xixi na roupa durante o dia, no meio da escola, por exemplo. Nesses casos, ela se esforça para não deixar a urina escapar e sofre com o temor de ser descoberta na frente dos amiguinhos", observa o urologista.

No estudo baiano, os autores destacam que punir essas crianças aumenta o estresse e a ansiedade nelas. A psicóloga do Einstein concorda. "Posso citar primeiramente ansiedade, insegurança e medo em relação à figura parental e em relação a conseguir controlar as perdas urinárias para aprovação e reconhecimento", diz Lucianne Areal.

Outras possíveis consequências são a baixa autoestima e as implicações para diferentes contextos da vida da criança - como a dificuldade de estabelecer relacionamentos saudáveis "O desgaste da relação entre criança e pais, por conta das punições, desfavorece o vínculo, a confiança e não auxilia no enfrentamento das dificuldades, nem ajuda a lidar com o estresse e a frustração", complementa a psicóloga.

Como cuidar?

A disfunção urinária na criança pode variar em relação à duração, já que há variáveis diferentes para sua resolução. Se após o desfralde (que costuma acontecer até os 5 anos de idade) o problema ocorrer de forma sistemática, é importante que os pais consultem um especialista para avaliar o caso e receber orientações sobre como conduzir a situação. A equipe de pesquisadores da Bahia enfatiza a importância de uma abordagem multidisciplinar que inclua suporte psicológico para pais e filhos, visando melhorar a qualidade de vida e o sucesso terapêutico.

Entre as formas de resolver o problema estão uma série de medidas e orientações comportamentais que têm como objetivo melhorar os hábitos miccionais da criança: manter a hidratação adequada durante o dia e não passar mais do que três horas sem fazer xixi; urinar de forma relaxada e com os dois pés apoiados no chão; esvaziar a bexiga antes de dormir e não beber líquidos perto da hora de ir para a cama. Se nenhuma dessas medidas funcionar, é possível fazer fisioterapia pélvica e eletroestimulação dos nervos da bexiga.