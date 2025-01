Roupas compridas contra dengue? O que funciona e o que não protege

Uso de roupas compridas ajuda?

Roupas compridas podem proteger, mas nem todas. Apesar de serem eficazes contra a picada do mosquito, roupas de mangas longas e calças compridas não garantem completamente a prevenção. Elas funcionam como uma barreira física que impede que o mosquito entre em contato com a pele, mas o tecido deve ser grosso. "O mosquito pode atravessar a trama do tecido se ele for muito fino", diz Jandrei Markus, infectopediatra e professor da ITPAC Porto/Afya (TO).

Trama deve ser mais fechada. De acordo com Markus, a densidade das roupas também deve ser levada em consideração. "Há muitas roupas que favorecem a transpiração, mas, ao mesmo tempo, favorecem as picadas de mosquito, porque a trama é muito aberta e faz com que o mosquito tenha acesso mais fácil."

Na prática, as roupas compridas e pesadas acabam não sendo tão efetivas, uma vez que o Brasil é um país quente e usar roupas do tipo pode ser inviável. O que sobra de estratégia é basicamente o repelente nas áreas expostas, de acordo com orientação do fabricante, e controlar os criadouros. André Giglio Bueno, infectologista e professor da PUC-Campinas

Evite água parada e use repelente

É necessário eliminar a água parada em qualquer espaço. Esses ambientes são perfeitos para a reprodução do Aedes aegypti. O infectopediatra explica que até mesmo uma tampa de garrafa com água parada requer atenção.