Fruta com 2 vezes mais potássio que a banana reduz pressão arterial

Originário da África e comum no Nordeste brasileiro, o tamarindo é uma fruta com um sabor característico que combina notas doces e ácidas. De acordo com a TBCA (Tabela Brasileira de Composição de Alimentos), ele se destaca por sua riqueza em potássio, contendo mais que o dobro do que o encontrado na banana.

Para se ter uma ideia, em 100 g de tamarindo há, em média, 722 mg de potássio. Já essa mesma quantidade de banana tem 346 mg do mineral.

Sabe-se que, para o corpo, o potássio desempenha um papel vital, facilitando a eliminação do excesso de água pelos rins, auxiliando na transmissão dos sinais nervosos e no correto funcionamento dos músculos, principalmente o cardíaco. Estudos inclusive exploraram a relação entre a ingestão de potássio e a redução da pressão arterial.