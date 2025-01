Qual o melhor horário para tomar sol e produzir vitamina D no organismo?

Segundo alguns estudos médicos não conclusivos, a vitamina também parece ter associação com a produção de insulina, modulação das funções de linfócitos (T e B) e na prevenção de doenças inflamatórias do intestino, bem como à contração do coração; prevenção de diabetes tipo 1, doenças cardiovasculares, Parkinson, pré-eclâmpsia em gestantes, hipertensão e até depressão.

A vitamina D também pode ser encontrada em suplementos, em alimentos enriquecidos com ela (leite, iogurte, papinhas de bebê) e de origem animal (peixes do tipo salmão, sardinha, atum) e em alguns vegetais e cogumelos irradiados.

"Porém, só com a ingestão de alimentos não é possível repor o necessário, e no caso de uma suplementação sem acompanhamento médico existem riscos, sendo mais indicado tomar sol", diz Maria Fernanda Barca, doutora em endocrinologia pela Faculdade de Medicina da USP.

Quando tomar um solzinho?

Embora os médicos advirtam sobre tomar sol entre 10h e 16h —por conta do risco de se desenvolver queimaduras, lesões oculares e doenças cutâneas, entre as mais perigosas o câncer de pele melanoma—, o horário mais propício para se estimular a obtenção da vitamina D é entre 10h até às 15h. É nessa faixa que a incidência de raios UV (ultravioleta) atinge seu pico. No entanto, no verão, acima dos 30ºC, é melhor evitar o sol do meio-dia por ser muito intenso e perigoso.