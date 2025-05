Corrida: 5 treinos que você deve fazer para melhorar seu tempo nos 10 km

Corra com sabedoria

Treinar bem não é só correr. Descanso adequado, sono de qualidade, alimentação equilibrada e hidratação fazem parte da equação. Tudo isso garante que seu corpo assimile os estímulos e se fortaleça.

Além disso, contar com orientação profissional para estruturar adequadamente os treinos na sua rotina e de acordo com sua individualidade pode ser uma boa ideia. Um treinador especializado é um grande diferencial para melhorar seu desempenho na corrida.

Fontes: Emidio Peres, profissional da educação física, pós-graduado em biomecânica e fisiologia do exercício e sócio da assessoria esportiva Pacefit; Luís Carlos da Cruz, especialista em fisiologia do exercícios e prescrição do exercício e supervisor de Capacitação da Assessoria Evoque Run; Rodrigo Lobo, corredor, triatleta, bacharel em Educação Física e diretor geral de corrida e triatlo da Lobo Assessoria Esportiva.