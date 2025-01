Chega de mel com própolis: 10 mitos e fatos sobre como aumentar a imunidade

10. Vacinas enfraquecem o sistema imunológico

MITO. É exatamente o contrário: as vacinas representam um avanço para a defesa contra infecções e fortalecem a resposta imune, estimulando a reação do organismo contra agentes infecciosos.

"As vacinas são recomendadas e as pessoas devem seguir o calendário estabelecido com base em dados epidemiológicos, isto é, que consideram a idade de maior ocorrência de certas infecções e a resposta imune do indivíduo", orienta Grumach. Isso vale inclusive para os reforços vacinais, necessários após um certo período, dependendo do imunizante.