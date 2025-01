Covid, gripe e mais: quanto tempo dura imunidade depois de uma infecção?

Quando o sistema imunológico está saudável, infecções acabam controladas ou eliminadas do organismo e as células de defesa aprendem sobre como agir caso elas retornem. Esse treinamento, por assim dizer, pode vir com contágios, ou com vacinações —com a vantagem de essas últimas não submeterem ninguém a complicações e risco de morte.

Mas, por quanto tempo dura a imunidade? A resposta para essa pergunta varia de acordo com o tipo de infecção, a interação do agente com o organismo, a velocidade com que se circulam novas variantes e as características de cada indivíduo. Sem falar no cumprimento, ou não, de uma série de medidas preventivas: se vacinar, higienizar mãos e alimentos, usar camisinha etc.

A seguir, saiba quais infecções podem nos atingir várias vezes e de quanto em quanto tempo: