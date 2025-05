E verdade ou é mito que correr envelhece e deixa a pele flácida?

Já a flacidez pode ocorrer tanto pela exposição solar quanto pelo emagrecimento rápido, sem um planejamento nutricional adequado.

Para evitar a flacidez e o envelhecimento da pele, é importante manter um cardápio rico em proteínas, frutas e verduras ricas em vitamina C e outros antioxidantes, como brócolis, tomate, limão e morango.

Agora que já sabe que correr não envelhece, é importante também saber que a prática regular do esporte vai contribuir para você ter longevidade e completar muitas anos de vida, pois o exercício reduz o risco de diversas doenças e melhora a saúde do coração, dos ossos, do cérebro...

