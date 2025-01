Suco de manga com gengibre e limão: para que serve e como tomar?

Gingerol reduz inflamações e fortalece imunidade. O gengibre, com seu componente ativo gingerol, contribui com efeitos anti-inflamatórios, auxiliando na redução de inflamações e no fortalecimento da imunidade. As fibras presentes em todos os ingredientes também favorecem a saúde intestinal, um fator importante para o funcionamento adequado do sistema imunológico.

2. Ajuda na digestão

Ingredientes contribuem para um processo digestivo mais eficiente. A manga, por ser rica em fibras e amilase, ajuda a regular o trânsito intestinal e a quebrar o amido. O gengibre aumenta a produção de saliva e bile, aliviando náuseas e desconfortos no estômago. Já o limão, por ter pectina, melhora a função intestinal e auxilia na digestão de gorduras.

3. Possui antioxidantes

A ação antioxidante do suco ocorre devido à combinação de compostos bioativos presentes em seus ingredientes. A vitamina C, o betacaroteno e os polifenois da manga, o gingerol do gengibre e os flavonoides do limão atuam no combate aos radicais livres, minimizando os danos oxidativos às células e promovendo a proteção do organismo.

4. Controla a pressão arterial

A pressão arterial pode ser beneficiada pelo consumo de gengibre e limão. O gengibre relaxa os vasos sanguíneos e melhora a circulação, o que contribui para a redução da pressão arterial. Já o limão, devido ao potássio, auxilia na regulação da pressão arterial, equilibrando os níveis de sódio no corpo, enquanto a vitamina C presente na fruta melhora a elasticidade das artérias.