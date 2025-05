Narcolepsia: a doença do sono que 'desliga' o corpo a qualquer momento

A narcolepsia é uma doença neurológica crônica que afeta o controle do sono e da vigília. Pessoas com essa condição sentem sonolência extrema durante o dia e podem ter episódios incontroláveis de sono, adormecendo repentinamente em qualquer situação, como no trabalho, em conversas ou até dirigindo.

Isso acontece porque o cérebro tem dificuldade em regular o ciclo do sono, fazendo com que a pessoa entre rapidamente no sono REM (fase dos sonhos) sem passar pelas fases normais do descanso. Além da sonolência, a narcolepsia pode causar outros sintomas, como perda súbita de força muscular (cataplexia), paralisia do sono e alucinações ao adormecer ou acordar.

A doença pode interferir na vida pessoal, no ambiente profissional e nas relações sociais, pois os episódios de sono incontrolável e os outros sintomas podem ser incapacitantes. Embora não tenha cura, a narcolepsia pode ser controlada com medicamentos e mudanças no estilo de vida, como estabelecer uma rotina de repouso regular e tirar cochilos estratégicos ao longo do dia.