Vale a pena usar Durateston para ganhar massa muscular? Conheça os efeitos

O que são anabolizantes e esteroides

Imagem: iStock

Anabolizantes: são substâncias que participam da construção de células em nosso organismo, incluindo a gordura e os músculos. Portanto, o macarrão e a carne que você come, por exemplo, fornecem substâncias com potencial anabolizante, como a glicose e os aminoácidos.

Hormônios anabolizantes: nosso corpo produz naturalmente substâncias que participam do processo anabólico (construção de células e tecidos), promovendo o aumento da massa muscular. Entre as principais estão o GH (hormônio do crescimento) e a testosterona ("hormônio masculino", mas também produzido por mulheres).

Esteroides: são substâncias produzidas no organismo a partir do colesterol, como o cortisol (hormônio do estresse), a testosterona, a progesterona ("hormônio feminino") e a vitamina D.

Como você viu, até o momento só falamos de substâncias naturalmente produzidas pelo organismo. Mas existem esteroides anabolizantes fabricados em laboratório, como a versão sintética da testosterona.