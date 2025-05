Remada cavalinho: exercício esculpe costas fortes e define shape em 'V'

Você já ouviu falar em torque e braço de alavanca? Pode parecer papo de engenheiro, mas esses dois conceitos da física clássica podem ser grandes aliados na hora de treinar. Entender como eles funcionam pode ser o segredo para ajustar a dificuldade de um exercício como a remada cavalinho (também conhecida como t-bar row com suporte fixo).

O que é remada cavalinho

Visualize o seguinte: uma barra longa, com uma das pontas presa ao chão, enquanto a outra fica livre para você puxar com os braços, geralmente com anilhas encaixadas. Esse é o cenário da remada cavalinho — um exercício clássico para treinar as costas.

Músculos recrutados: