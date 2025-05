Dor pós-treino: como saber se é sinal de evolução ou alerta de lesão?

Nem sempre aquela dor depois do treino é sinal de algo errado. Ela pode ser parte do processo de adaptação e fortalecimento do corpo e significar que o treino funcionou. Entretanto, quando exagerado e prolongado, o incômodo pode ser uma lesão.

Quando a dor do pós-treino é normal

A dor muscular tardia costuma atingir seu ápice entre 24 e 48 horas após a atividade física. Em geral, ela dá trégua depois de alguns dias (normalmente entre três e cinco) e, muitas vezes, nem chega a atrapalhar a rotina de treinos. Um bom aquecimento já costuma aliviar o desconforto.

Observe os seguintes sinais: