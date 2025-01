Pregabalina age no cérebro para ajudar no tratamento da fibromialgia

Conheça as contraindicações

A pregabalina não pode ser usada por pessoas que sejam alérgicas (ou tenham conhecimento de que alguém da família tenha tido reação semelhante) ao seu princípio ativo ou a qualquer outro componente de sua fórmula.

Fique também atento na presença das seguintes condições, que deverão ser noticiadas ao médico ou farmacêutico antes do início do uso do medicamento:

Ter idade inferior a 18 anos (no tratamento da dor neuropática)

Gravidez

Amamentação

Histórico de abuso de substâncias (álcool ou outras drogas)

Insuficiência cardíaca

Doenças no pulmão, rins, fígado

Diabetes

Problemas herdados da família (intolerância à galactose, deficiência de lactase de Lapp ou má absorção de alimentos)

Histórico de angiodema (inchaço na face, ao redor da boca e nas vias aéreas superiores)

Crianças e idosos podem usar pregabalina?

Esse medicamento é indicado para o uso em adultos, portanto para pessoas acima dos 18 anos de idade. Embora não haja contraindicação dele entre os idosos, é importante que, em pacientes com idade superior a 65 anos, a indicação seja criteriosa. Isso significa que o médico deve sopesar riscos e benefícios para o paciente, observando as suas condições gerais de saúde, em especial as funções renais e hepáticas, além da interação com outros remédios de uso contínuo.