Para que serve a desloratadina? Saiba como age no corpo e se dá sono

A desloratadina é um medicamento indicado no tratamento dos sintomas de alergia, rinite alérgica e urticária. São doenças cujos sintomas incluem coceira nasal, ocular e de pele; coriza; espirros e pápulas cutâneas.

O medicamento pode ser encontrado como xarope ou comprimidos e deve ser ingerido até o desaparecimento dos sintomas. A seguir, entenda melhor sobre a ação e ingestão desse remédio.

Para que serve a desloratadina?

O medicamento é um anti-histamínico, por isso é usado em reações em que o organismo libera histaminas, uma substância ligada a alguns tipos de respostas imunológicas, como na rinite alérgica, na conjuntivite alérgica e na urticária aguda e crônica.

Ele costuma ser prescrito para os pacientes durante a crise alérgica. Esse medicamento é indicado para o alívio temporário dos sinais e sintomas das afecções, durante curto período.

Desloratadina é um corticoide?

Não, a desloratadina é um anti-histamínico, categoria também chamada de "antialérgico". Os corticoides são medicamentos anti-inflamatórios que podem ser utilizados em conjunto com os antialérgicos para tratamento de algumas condições clínicas, porém são medicamentos de classes diferentes, portanto atuam de maneiras diferentes no organismo.

Os anti-histamínicos agem diretamente nos receptores da substância. A ação inicial ocorre entre 30 minutos e uma hora, mantendo seus efeitos por mais de 24 horas. Para excreção da droga, verifica-se que há o metabolismo hepático, sendo excretado essencialmente pela urina.

Quais as diferenças entre a loratadina e a desloratadina?

Ambas são anti-histamínicos, porém a desloratadina é advinda da modificação molecular da loratadina. Os efeitos da desloratadina levam cerca de uma hora para aparecerem, enquanto os efeitos da loratadina podem levar até três horas. Com isso, uma dose por dia é suficiente.

Outra situação importante é que a desloratadina apresenta uma capacidade menor de ultrapassar o sistema nervoso central, causando menor sonolência do que a loratadina, um dos principais efeitos colaterais dos anti-histamínicos.

Como e quando tomar desloratadina?

A desloratadina pode ser apresentada em xarope (0,5 mg/mL) ou em comprimido (5 mg). Cada um apresenta indicações de uso diferentes:

Comprimidos

É indicado o uso oral por adultos e adolescentes (a partir de 12 anos de idade): um comprimido revestido de 5 mg de desloratadina ao dia, até o desaparecimento dos sintomas. O medicamento não deve ser cortado. A desloratadina é vendida na forma de comprimido revestido, que protege o medicamento e mascara o sabor.

Xarope

Já o xarope deve ser consumido conforme o dosador que vem na embalagem, as quantidades variam conforme a idade:

6 a 11 meses: 2 mL

1 a 5 anos: 2,5 mL

6 a 11 anos: 5 mL

12 anos ou mais: 10 mL

O consumo também deve ser realizado enquanto permanecerem os sintomas. A rinite alérgica pode cessar rapidamente. Entretanto, em casos como urticária, o tempo de tratamento pode se estender para algumas semanas. Cada condição deve ser avaliada e o tempo de tratamento definido pelo médico.

Em ambas as apresentações, o medicamento pode ser ingerido em qualquer momento do dia, independentemente da refeição ou se a pessoa está em jejum.

Contraindicações da desloratadina

A desloratadina não é indicada para crianças com menos de 6 meses e mulheres grávidas e lactantes, já que não há segurança comprovada por estudos.

Pacientes que possuam doenças hepáticas ou renais devem ter cautela ao utilizar a desloratadina devido a sua metabolização ser no fígado e a excreção ser pela via renal. Pacientes asmáticos podem apresentar reações anafiláticas e devem evitar o uso da desloratadina.

Efeitos colaterais da desloratadina

Todo medicamento causa efeitos colaterais. No caso da desloratadina, os principais são:

Os efeitos adversos são raros e costumam aparecer em pacientes que possuem alguma hipersensibilidade ao medicamento ou na sobredosagem.

Vale ressaltar que a desloratadina, diferentemente de outros anti-histamínicos, não causa sonolência, já que não consegue penetrar no sistema nervoso central.

Interações medicamentosas

A desloratadina não deve ser usada concomitantemente com a metoclopramida, usada para controlar náuseas e vômitos. Mas podem existir outras interações desconhecidas, como é reforçado pela bula do medicamento.

"A enzima responsável pelo metabolismo da desloratadina ainda não foi identificada e, portanto, não se pode excluir totalmente a possibilidade de algumas interações com outras drogas, nada definido até o momento", reforça o texto.

Fontes

Fatima Zattoni, professora do curso de farmácia da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná); Maria Cândida Rizzo, coordenadora do Departamento Científico de Rinite da Asbai (Associação Brasileira de Alergia e Imunologia); e Aldo César Passilongo da Silva, presidente do CRF-PE (Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco).