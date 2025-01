Escitalopram: útil para depressão e ansiedade, tem menos efeito colateral

Em casa, coloque em prática as seguintes dicas:

Fique atento à validade do medicamento, que é de 24 meses. Considere que, após aberto, essa validade é ainda menor;

Mantenha o medicamento sempre dentro da própria embalagem e nunca descarte a bula até terminar o tratamento;

Leia atentamente a bula ou as instruções de consumo do medicamento;

Utilize o medicamento na posologia indicada;

Ingira os comprimidos inteiros. Evite esmagá-los ou cortá-los ao meio --eles podem ferir sua boca ou garganta. A exceção é a indicação médica;

Escolha um local protegido da luz e da umidade para armazenamento. Cozinhas e banheiros não são a melhor opção. A temperatura ambiente deve estar entre 15°C e 30°C;

Guarde seus remédios em compartimentos altos ou trancados. A ideia é dificultar o acesso das crianças;

Procure saber quais locais próximos da sua casa aceitam o descarte de remédios. Algumas farmácias e indústrias farmacêuticas já têm projetos de coleta;

Evite o descarte no lixo caseiro ou no vaso sanitário. Frascos vazios de vidro e plástico, bem como caixas e cartelas vazias podem ir para a reciclagem comum.

O Ministério da Saúde mantém uma cartilha (em pdf) para o Uso Racional de Medicamentos, mas você pode complementar a leitura com a Cartilha do Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos - FIOCRUZ) (em pdf) ou do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo (também em pdf). Quanto mais você se educa em saúde, menos riscos você corre.

Fontes: Cynthia França Wolanski Bordin, farmacêutica e professora adjunta das Faculdades de Farmácia, Enfermagem, Odontologia e Medicina da PUC-PR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), com mestrado em tecnologia química e doutorado em ciências da saúde; Luiz Carlos Cantanhede Fernandes Jr., médico psiquiatra com mestrado em saúde coletiva pela Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e docente da Escola de Medicina da PUC-PR, campus Londrina; Marcos Machado, presidente do CRF-SP (Conselho Regional de Farmácia em São Paulo), farmacêutico e bioquímico especialista em análises clínicas; Amouni Mourad, farmacêutica, professora do curso de Farmácia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutora em ciências da saúde pela FCMSCSP (Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo) e assessora técnica do CRF-SP; e Cristina Stern, professora do Departamento de Farmacologia da UFPR (Universidade Federal do Paraná). Revisão técnica: Amouni Mourad.

