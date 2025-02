Buscopan: para que serve, como tomar, efeitos e bula completa

Indicado para aliviar sintomas de cólicas no estômago, no intestino, nos órgãos sexuais femininos, no sistema urinário e nas vias biliares (conjunto que liga o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas ao duodeno), o Buscopan pode ser encontrado nas versões em drágeas ou gotas, e o Buscopam Composto e o Buscoduo em comprimidos revestidos.

Além disso, o medicamento possui três apresentações com diferentes composições, que diferem pela intensidade da dor: leve, moderada e intensa. Confira, a seguir, as informações sobre este medicamento encontradas na bula.

Buscopan: para que serve e bula completa

Para que serve o Buscopan?

Para aliviar os sintomas de cólicas intestinais, estomacais, urinárias, das vias biliares, dos órgãos sexuais femininos e menstruais.

Quais os tipos e diferenças do Buscopan?

É possível encontrar três versões do medicamento: em comprimido, drágea, ou gotas. Além disso, Buscopan também está disponível comercialmente em diferentes composições de acordo com a intensidade da dor.

Buscopan em drágeas ou em gostas, para dores leves São compostos por 10 mg de butilbrometo de escopolamina;

São compostos por 10 de de escopolamina; Buscoduo, p ara dores moderadas Em comprimidos, que tem na composição 10 mg de butilbrometo de escopolamina e 500 mg de paracetamol;

Em comprimidos, que tem na composição 10 de de escopolamina e 500 de paracetamol; Buscopan composto, para dores mais intensas Em comprimidos resvestidos com 10 mg de butilbrometo de escopolamina e 250 mg de dipirona.

Qual a eficácia e como o Buscopan age?

Todas as versões de Buscopan agem para trazer o alívio rápido e prolongado de dores, cólicas e desconforto abdominal, além de reduzir as contrações da musculatura dos órgãos dos sistemas digestivo, urinário e genital, o que inclui as contrações do útero, conhecidas como cólicas menstruais.

O tempo para que o medicamento comece a agir varia entre as três versões:

Drágea e Gotas: o início de ação do medicamento ocorre entre 20 e 80 minutos depois de ingerido.

Comprimidos (Buscoduo): seu efeito se inicia dentro de 30 a 60 minutos após a ingestão do comprimido revestido; e dura por cerca de 4 horas.

Buscopan Composto: o medicamento faz efeito logo depois de tomado e tem duração de 6 a 8 horas.

Como tomar o Buscopan?

- DRÁGEA O recomendado é ingerir o medicamento com um copo de água. Segundo a bula, a dose recomendada para adultos e crianças acima de 6 anos é de 1 a 2 drágeas por 3 a 5 vezes ao dia.

Este medicamento não deve ser partido ao meio, aberto ou mastigado. E fique atento, pois não é correto tomar Buscopan® de forma contínua ou por períodos prolongados sem que a causa do sintoma seja investigada.

- GOTAS O medicamento deve ser diluído em um pouco de água e ingerido por via oral. De acordo com a indústria farmacêutica, as doses recomendadas são:

Crianças entre 1 e 6 anos: 10 a 20 gotas (5 mg a 10 mg ), 3 vezes ao dia.

a 10 ), 3 vezes ao dia. Adultos e crianças acima de 6 anos: 20 a 40 gotas (10 mg a 20 mg ), 3 a 5 vezes ao dia.

a 20 ), 3 a 5 vezes ao dia. Mulheres que amamentam: 10 gotas (5 mg ), 3 vezes ao dia.

Para crianças de até 6 anos de idade, a dosagem de Buscopan® deve levar em consideração o peso do indivíduo. Desta forma, cada dose deve ser administrada da seguinte forma:

Crianças até 3 meses: 1,5 mg por quilograma de peso corpóreo, repetindo a dosagem 3 vezes ao dia.

por quilograma de peso corpóreo, repetindo a dosagem 3 vezes ao dia. Crianças entre 3 e 11 meses: 0,7 mg /kg/ dose , repetindo a dosagem 3 vezes ao dia.

/kg/ , repetindo a dosagem 3 vezes ao dia. Crianças de 1 a 6 anos: 0,3 mg /kg/ dose a 0,5 mg /kg/dose, repetindo a dosagem 3 vezes ao dia.

- COMPRIMIDOS (Buscoduo) O medicamento deve ser tomado por via oral, com água. A dose recomendada para adultos é de 1 a 2 comprimidos revestidos, três vezes ao dia, não podendo ultrapassar 6 comprimidos.

Não é indicado usar por mais de 3 dias, a não ser sob orientação médica. Além disso, o comprimido não pode ser partido ao meio, aberto ou mastigado.

COMPRIMIDOS (Buscopan Composto) A administração do medicamento deve ser feita por via oral, junto com água. O recomendado é tomar de 1 a 2 comprimidos revestidos, de 3 a 4 vezes ao dia.

Este medicamento não deve ser partido ao meio ou mastigado. Além disso, não é recomendado usar Buscopan Composto por longo tempo sem a prescrição de um profissional da saúde.

Siga corretamente o modo de usar e, em caso de dúvidas sobre o medicamento, procure um farmacêutico ou entre em contato com o seu médico.

Quais as diferenças do uso em adultos e crianças ou bebês?

O Buscopan nas versões drágea e comprimidos é indicado para crianças acima de 6 anos e adultos. Já o medicamento em gotas pode ser utilizado por bebês que ainda estejam mamando no peito, crianças e adultos.

Quais os possíveis efeitos colaterais e reações do Buscopan?

- DRÁGEA De acordo com a indústria farmacêutica responsável pelo medicamento, os eventos adversos, em geral, são leves e desaparecem espontaneamente. Ao fazer uso do Buscopan, as reações que podem surgir são divididas da seguinte forma:

Incomuns: urticária (placas elevadas na pele, geralmente com coceira), prurido (coceiras), taquicardia, boca seca, disidrose (alteração na pele com aparecimento de pequenas bolhas nos pés e nas mãos).

Raras: dificuldade para urinar.

Reações com frequência desconhecida: alergia, vermelhidão na pele, eritema (manchas vermelhas com elevação da pele), reações anafiláticas (reação alérgica grave), dispneia (falta de ar), choque anafilático (choque alérgico).

- GOTAS Os eventos, em geral, são leves e desaparecem espontaneamente.

Incomuns: reações na pele, urticária (placas elevadas na pele, geralmente com coceira), prurido (coceiras); taquicardia; boca seca; disidrose (alteração na produção de suor).

Reações raras: retenção urinária (dificuldade para urinar).

Reações com frequência desconhecida: hipersensibilidade (alergia), rash (vermelhidão na pele), eritema (manchas vermelhas com elevação da pele), reações anafiláticas (reação alérgica grave), dispneia (falta de ar); choque anafilático (choque alérgico).

- COMPRIMIDOS (Buscoduo):

Reações incomuns: sudorese anormal, reação cutânea (manchas na pele), prurido (coceira), náusea (enjoo), boca seca.

Reações raras: eritema (manchas vermelhas na pele), diminuição da pressão arterial incluindo choque, taquicardia (aceleração do coração).

Reações muito raras: reações graves na pele (tais como Síndrome de Stevens-Johnson, necrólise epidérmica tóxica e pustulose exantemática generalizada aguda) relacionadas ao paracetamol.

Reações com frequência desconhecida: pancitopenia, agranulocitose, trombocitopenia, leucopenia (diminuição da produção de células do sangue), neutropenia (redução do número de neutrófilos, um dos tipos de glóbulos brancos do sangue que atuam na defesa imunológica), anemia hemolítica (quebra anormal de hemácias nos vasos sanguíneos), choque e reação anafilática (reação alérgica grave e aguda seguida de choque), erupção cutânea medicamentosa (vermelhidão, descamação e coceira na pele devido ao uso de medicamento), dispneia (falta de ar), hipersensibilidade (alergia), edema angioneurótico (inchaço dos lábios, língua, boca e garganta), urticária (placas elevadas na pele podendo ter coceira), vermelhidão na pele, broncoespasmo (estreitamento dos brônquios especialmente em pacientes com histórico de asma brônquica e alergia), aumento de transaminases (enzimas que indicam o funcionamento do fígado), hepatite citolítica (inflamação do fígado causada por medicamentos).

- COMPRIMIDOS (Buscopan Composto):

Reações comuns: queda da pressão, tontura, boca seca.

Reações incomuns: agranulocitose (ausência ou diminuição acentuada redução de leucócitos granulócitos do sangue), leucopenia (baixa produção de certas células do sangue), erupção cutânea medicamentosa (reações e manchas vermelhas na pele com coceira e descamação), reações na pele, queda grave da pressão, rubor (vermelhidão).

Reações raras: alergia, asma em pacientes com síndrome de asma causada por analgésicos, erupção maculopapular (reação na pele semelhante ao sarampo).

Reações muito raras: trombocitopenia (diminuição de plaquetas do sangue), necrólise epidérmica tóxica (condição grave na pele com necrose e toxicidade), síndrome de Stevens-Johnson (doença grave da pele com surgimento de bolhas, dor, febre, mal estar geral), insuficiência renal aguda (falha abrupta no funcionamento dos rins), anúria (ausência de produção de urina), nefrite intersticial (problema renal), proteinúria (proteínas na urina), oligúria (diminuição da urina), insuficiência renal.

Reações com frequência desconhecida: sepse (infecção generalizada grave), choque anafilático (choque alérgico), falta de ar, alergia, sudorese anormal, taquicardia, hemorragia gastrintestinal (sangramento do aparelho digestivo), dificuldade para urinar, alteração da cor da urina, anemia aplástica (doença onde a medula óssea produz em quantidade insuficiente os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas), pancitopenia (diminuição global de células do sangue: glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas) e Síndrome de Kounis.

Se alguma destas reações aparecer, informe imediatamente o seu profissional da saúde e a indústria farmacêutica por meio do serviço de atendimento ao consumidor.

Buscopan dá sono?

Drágea: não há dados disponíveis que apontem que o medicamento cause sonolência.

Gotas e comprimidos (Buscoduo): não há informações na bula.

Buscopan Composto: não há informações específicas sobre o medicamento provocar sonolência. Porém, é recomendado não dirigir, operar máquinas ou realizar qualquer tipo de atividade perigosa após o consumo deste remédio. A justificativa é que o sono pode surgir por conta do uso de altas doses de dipirona. Não se deve usar álcool durante a administração do Buscopan Composto.

Quais as contraindicações do Buscopan®? Quem não deve tomar?

Drágeas e Gotas

Não é indicado usar o medicamento se você tiver fraqueza muscular grave, estreitamento do aparelho digestivo, não funcionamento do intestino, megacólon (dilatação do intestino grosso), alergia a qualquer componente da fórmula e intolerância à frutose.

Comprimidos (Buscoduo)

Não deve usar o medicamento pessoas que tiverem alergia aos princípios ativos ou a qualquer outro componente da fórmula. Também não é indicado para quem tiver fraqueza muscular grave, estreitamento da via gastrintestinal, não funcionamento do intestino, megacólon (dilatação do intestino grosso) e insuficiência hepática grave.

Buscopan Composto

Não é recomendado usar o medicamento quem tiver alergia a analgésicos semelhantes à dipirona (como isopropilaminofenazona, propifenazona, fenazona, fenilbutazona), ou a algum outro componente do produto.

O uso também não é indicado se tiver asma induzida por analgésicos ou se desenvolver reações na pele e inchaço dos lábios, língua e garganta, ou broncoespasmo (estreitamento das vias respiratórias) após tomar analgésicos (como paracetamol, salicilatos, diclofenaco, ibuprofeno, indometacina ou naproxeno).

Além disso, Buscopan Composto não é recomendado para pessoas com comprometimento da medula óssea ou no sistema formador de elementos do sangue, deficiência genética da enzima glicose-6-fosfato-desidrogenase, porfiria hepática aguda intermitente (doença do metabolismo do sangue que provoca alterações na pele e sistema nervoso), glaucoma (aumento da pressão dentro do olho), aumento da próstata com dificuldade para urinar, estreitamento da passagem do conteúdo no estômago e intestinos, não funcionamento do intestino, megacólon (dilatação da parte final dos intestinos), taquicardia, fraqueza muscular, mulheres grávidas a partir dos 6 meses de gestação, ou amamentando e para pessoas com intolerância à galactose (tipo de açúcar presente no leite).

Grávida pode tomar Buscopan?

Não pode. Nesse caso, a administração do medicamento só deve ser feita com a supervisão e orientação do médico.

Interação medicamentosa: pode tomar Buscopan com outros remédios?

Drágea e Gotas

O medicamento pode aumentar o efeito colateral, como boca seca e prisão de ventre, de antidepressivos (amitriptilina, imipramina, nortriptilina, mirtazapina, mianserina), antialérgicos (prometazina, dexclorfeniramina, hidroxizina), antipsicóticos (clorpromazina, flufenazina, haloperidol) e anticolinérgicos (tiotrópio e ipratrópio, quinidina, amantadina, disopiramida).

O uso de Buscopan juntamente com a metoclopramida pode reduzir o efeito dos dois medicamentos no aparelho digestivo. Além disso, Buscopan, quando usado com substâncias beta-adrenérgicas (como salbutamol, fenoterol, salmeterol) pode aumentar a ação sobre os batimentos do coração.

Comprimidos (Buscoduo)

De acordo com informações da indústria farmacêutica responsável pelo medicamento, qualquer dose de paracetamol pode causar graves lesões no fígado se administradas ao mesmo tempo com certos medicamentos que aumentam o metabolismo deste órgão, como aqueles para insônia e epilepsia.

O uso em conjunto com antibióticos que contêm cloranfenicol pode aumentar a toxicidade deste último. O paracetamol pode aumentar o risco de sangramento em pacientes que tomam varfarina e outros medicamentos que evitam a coagulação do sangue. A administração do antibiótico flucloxacilina com paracetamol pode levar à acidez excessiva no organismo.

Já a administração de paracetamol e zidovudina (medicamento para tratar infecção por HIV) aumenta a tendência de diminuição de leucócitos e neutrófilos (tipos de células brancas do sangue). Se você faz uso de zidovudina, só deve usar Buscoduo sob orientação médica.

Medicamentos que contêm probenecida, que aumenta a excreção do ácido úrico, podem diminuir o metabolismo de paracetamol no corpo. Já a colestiramina, usada para diminuir o colesterol, reduz a absorção do paracetamol.

Além disso, vale saber que o uso de paracetamol pode modificar os resultados de exames laboratoriais de ácido úrico e de glicose. Buscoduo pode intensificar as ações de certos medicamentos para depressão (como amitriptilina, imipramina, nortriptilina, mirtazapina, mianserina), de antialérgicos (prometazina, dexclorfeniramina, hidroxizina), antipsicóticos (clorpromazina, flufenazina, haloperidol), quinidina, amantadina, disopiramida e outros anticolinérgicos (como tiotrópio e ipratrópio, compostos similares à atropina).

O uso de Buscoduo juntamente com a metoclopramida pode reduzir o efeito dos dois medicamentos no aparelho digestivo. Além disso, Buscoduo, quando usado com substâncias beta-adrenérgicas (como salbutamol, fenoterol, salmeterol) pode causar taquicardia (aceleração do coração).

Quando o esvaziamento do estômago fica mais lento pelo uso de certos medicamentos, a absorção de paracetamol pode ser diminuída, e o início de seu efeito retardado. Já o contrário, ou seja, a utilização de substâncias que aceleram o esvaziamento do estômago pode levar a aumento da taxa de absorção de paracetamol. Não use outro produto que contenha esta substância.

Buscopan Composto:

De acordo com informações da indústria farmacêutica, esta versão de Buscopan deve ter atenção ao ser utilizada com:

Metotrexato: pode aumentar a toxicidade sanguínea, principalmente em idosos. Clorpromazina: pode causar grave redução da temperatura corporal.

Ácido acetilsalicílico: pode reduzir o efeito antiplaquetário (afinar o sangue), por conta da dipirona que existe na composição de Buscopan® Composto.

(afinar o sangue), por conta da dipirona que existe na composição de Composto. Bupropiona : pode reduzir os níveis deste medicamento no sangue, também por conta da dipirona.

: pode reduzir os níveis deste medicamento no sangue, também por conta da dipirona. Ciclosporina: pode reduzir a eficácia desta substância, pois diminui a concentração desse medicamento no sangue.

Anticolinérgicos: pode intensificar efeitos colaterais, como boca e narinas secas, prisão de ventre e visão borrada, se administrado ao mesmo tempo com medicamentos tais como antidepressivos tricíclicos e tetracíclicos (como amitriptilina, imipramina, nortriptilina , mirtazapina , mianserina ), anti-histamínicos (medicamentos para alergias, como astemizol ), antipsicóticos (como clorpromazina e haloperidol), quinidina (para arritmia cardíaca), amantadina (para doença de Parkinson), disopiramida (para arritmias cardíacas) e outros anticolinérgicos (para problemas respiratórios, como tiotrópio , ipratrópio e compostos similares à atropina).

e tetracíclicos (como amitriptilina, imipramina, , , ), anti-histamínicos (medicamentos para alergias, como ), antipsicóticos (como clorpromazina e haloperidol), quinidina (para arritmia cardíaca), (para doença de Parkinson), (para arritmias cardíacas) e outros anticolinérgicos (para problemas respiratórios, como , e compostos similares à atropina). Dopamina: pode aumentar as chances de taquicardia.

Álcool: pode intensificar os efeitos da bebida e do Buscopan Composto.

Composto. Medicamentos para pressão alta e diuréticos: a efetividade dos medicamentos pode ser afetada.

Pacientes diabéticos: a dipirona pode interferir em alguns testes laboratoriais específicos usados para diagnosticar diabetes.

Informe ao seu médico ou cirurgião-dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento.

Que cuidados são necessários ao tomar o Buscopan?

Drágea e Gotas:

É preciso ficar atento se a dor abdominal persistir, piorar ou estiver associada a sintomas como febre, náusea, vômito, alterações no movimento e ritmo intestinais, aumento da sensibilidade abdominal, queda da pressão arterial, desmaio ou presença de sangue nas fezes. Caso isso ocorra, é preciso procurar um médico imediatamente.

É preciso cautela ao tomar Buscopan se você tiver tendência ao glaucoma (aumento da pressão dentro do olho), obstruções intestinais ou urinárias, ou aceleração do ritmo do coração. Se você tiver intolerância à frutose, não deve tomar Buscopan drágeas. Sem esquecer que diabéticos também devem ter cautela ao usar este medicamento, já que ele contém açúcar em sua composição.

Para o Buscopan Gotas, especificamente, como o medicamento contém os conservantes metilparabeno e propilparabeno, pode provocar reações alérgicas tardias, ou seja, depois de um tempo de uso, ou até mesmo depois de finalizado o tratamento. Além disso, Buscopan Gotas contém 28 mg de sódio por dose única máxima e até 140 mg de sódio por dose diária máxima recomendada. Então, se você segue uma dieta controlada de sódio, deve usar esta versão do medicamento com precaução.

Comprimidos (Buscoduo):

Não use outro produto que contenha paracetamol para não ter riscos de ingerir doses excessivas desse fármaco. Isto porque, se a quantidade recomendada for excedida, pode haver hepatotoxicidade (toxicidade para o fígado).

É preciso ficar atento se a dor abdominal persistir, piorar, ou estiver associada a sintomas como febre, náusea, vômito, alterações no movimento e ritmo intestinais, aumento da sensibilidade abdominal, queda da pressão arterial, desmaio ou presença de sangue nas fezes. Caso isto ocorra, é preciso procurar um médico imediatamente.

Também é necessário um cuidado maior caso tenha Síndrome de Gilbert (doença do fígado com crises periódicas que deixam pele e olhos amarelos), insuficiência hepatocelular (Child-pugh A/B), sensibilidade ao ácido acetilsalicílico e/ou a medicamentos anti-inflamatórios não-esteroidais (AINEs), assim como se você apresentar deficiência da enzima glicose-6-fosfatodesidrogenase, mau funcionamento dos rins ou do fígado.

Se você tiver propensão a glaucoma, obstrução renal ou intestinal, taquiarritmia (alteração e aceleração das batidas do coração), use Buscoduo com cautela e apenas sob supervisão médica.

O uso intenso e prolongado de substâncias analgésicas (como o paracetamol) pode provocar dores de cabeça, que não devem ser tratadas com doses maiores da medicação. O tratamento deve ser descontinuado nos primeiros sinais de reação alérgica.

Os comprimidos revestidos não são apropriados para crianças menores de 10 anos. Buscoduo contém 4,32 mg de sódio por comprimido revestido, ou seja, 25,92 mg de sódio por dose diária máxima recomendada. Portanto, é preciso levar este valor em consideração se você estiver sob dieta com restrição do mineral.

Buscopan Composto:

É necessário prestar atenção se a dor abdominal persistir, piorar, ou estiver associada a sintomas como febre, náusea, vômito, alterações no movimento e ritmo intestinais, aumento da sensibilidade abdominal, queda da pressão arterial, desmaio, ou presença de sangue nas fezes. Caso isto ocorra, é preciso procurar um médico imediatamente.

Se surgir qualquer sinal de alterações sanguíneas importantes, como agranulocitose, anemia aplástica (doença onde a medula óssea produz em quantidade insuficiente os glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas), trombocitopenia (manchas roxas na pele e diminuição de plaquetas do sangue) ou pancitopenia (diminuição global de células do sangue: glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas), é de extrema importância interromper imediatamente o tratamento com Buscopan Composto e seguir as orientações de seu médico.

Além disso, também é preciso buscar ajuda de um especialista se surgir os seguintes sintomas: mal-estar geral, infecção, febre persistente, hematomas, sangramento ou palidez.

Os riscos de reações alérgicas graves aumentam em pessoas que tiverem síndrome asmática induzida por analgésicos, ou intolerância a analgésicos para o tratamento de urticária-angioedema (reações na pele ou inchaço da língua, boca e garganta), de asma brônquica, de urticária crônica, de intolerância a corantes (como tartrazina) e/ou conservantes (como benzoatos).

A dipirona encontrada na composição de Buscopan Composto pode provocar risco raro de queda grave da pressão com risco à vida. Além disso, a probabilidade de ocorrer choque anafilático é maior em pacientes suscetíveis ao problema. Portanto, é necessário cautela quando o medicamento for utilizado por pacientes com asma ou alergia atópica.

Buscopan Composto pode provocar pressão baixa, principalmente, em quem já apresentar esse padrão de pressão, ou sofra de outros distúrbios, como desidratação, insuficiência respiratória, ou febre elevada.

Ainda, de acordo com a indústria farmacêutica responsável pela fabricação do medicamento, alguns pacientes que fizeram uso de dipirona desenvolveram reações cutâneas graves, tais como síndrome de Stevens-Johnson (reação alérgica grave, com erupção cutânea na pele e mucosas) e necrólise epidérmica tóxica (síndrome rara e grave, caracterizada clinicamente pelo desenvolvimento de bolhas em grandes áreas da pele, como se fossem queimaduras). Então, se algum destes sinais aparecerem, o tratamento com Buscopan Composto deve ser interrompido imediatamente.

Também foi relatado pela indústria farmacêutica o aparecimento de sangramento no aparelho digestivo em pacientes tratados com dipirona. Porém, muitas destas pessoas utilizaram uma dose muito elevada de dipirona, ou estavam em tratamento conjunto com outros analgésicos que podem causar sangramento.

Buscopan Composto só deve ser utilizado em idosos, ou pessoas com comprometimento da função renal e hepática, sob orientação médica. Além disso, pacientes com problemas cardíacos necessitam de atenção especial durante a administração deste medicamento. Isto porque, Buscopan Composto pode causar taquicardia.

Para finalizar, vale saber que o medicamento contém 16,4 mg de sódio por comprimido revestido, ou seja, 131,2 mg de sódio por dose diária máxima recomendada. Portanto, é preciso levar este valor em consideração se você estiver sob dieta com restrição do mineral.

Precisa de receita médica para comprar Buscopan?

Não é necessário receita médica.

Como armazenar o Buscopan?

Todas as versões do medicamento devem ser conservadas em temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C), em um local seco, longe de luz e umidade. Por isso, não guarde o Buscopan (nem outros medicamentos) na cozinha ou banheiro.

É importante sempre deixar o Buscopan dentro da embalagem original, pois o número de lote e as datas de fabricação e validade encontram-se na embalagem do medicamento. E nunca use o medicamento se o prazo de validade estiver vencido.

Quais são as características físicas de Buscopan?

O formato em drágeas tem como características a coloração branca, tamanho arredondado, curvado em ambos os lados, com odor levemente perceptível.

Buscoduo e Buscopan Composto apresentam-se como comprimido branco, oblongo, biconvexo, sulcado em uma face e liso na outra.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

O que fazer caso tenha esquecido de tomar o Buscopan?

Se isso acontecer, o indicado é tomar a próxima dose no horário habitual. Não duplique a dosagem do medicamento. Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião-dentista.

O que pode acontecer em caso de superdosagem?

É imprescindível buscar ajuda médica imediatamente. Vale saber que os sintomas de uma dose excessiva com Buscopan podem incluir boca seca, problemas de visão, taquicardia, pele avermelhada, inibição do funcionamento do sistema digestório, distúrbios visuais transitórios e dificuldade para urinar.

No caso de Buscoduo, a superdosagem também inclui intoxicação pelo paracetamol. Os sintomas, geralmente, ocorrem nas primeiras 24 horas e incluem palidez, enjoos e vômitos, falta de apetite e dor na barriga. Pode ocorrer uma melhora temporária. Porém, se uma dor menos intensa na barriga prosseguir, pode ser indicativa de lesão do fígado. Pode também ocorrer lesão grave dos rins. Foram também descritos pela indústria farmacêutica problemas envolvendo o coração e surgimento de inflamação no pâncreas.

Já para o Buscopan Composto, os sintomas de uma superdosagem podem incluir enjoo, vômitos, comprometimento da função dos rins, dificuldade para urinar, dor abdominal, parada respiratória, lesões do fígado, e em casos raros, sintomas no sistema nervoso central (tonturas, sonolência, coma, agitação, convulsões, contrações musculares ritmadas), queda da pressão arterial e até choque, taquicardia, retenção de sódio e água com edema pulmonar em pacientes com problemas cardíacos, secura na boca e narinas, visão borrada, pupilas dilatadas, aumento do ritmo cardíaco, diminuição de pressão arterial, intestino preso e aumento da temperatura do corpo.

Em caso de uso de grande quantidade de qualquer versão de Buscopan, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações.

Não use medicamento sem a orientação de um profissional da saúde!

Fonte: Revisão técnica do texto feita por Dra. Maria Aparecida Nicoletti, farmacêutica responsável pela FARMUSP FCF (Farmácia Universitária da Faculdade de Ciência Farmacêuticas da Universidade de São Paulo).