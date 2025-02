O que acontece no seu corpo quando você toma remédio para ansiedade

Invista em uma dieta equilibrada, rica em alimentos naturais, e evite, ao máximo, o consumo de itens ultraprocessados.

Evite a ingestão de bebidas estimulantes, como as que contêm cafeína.

Aposte nos exercícios, que reduzem significativamente os sintomas da ansiedade, e também em técnicas de relaxamento ou meditação, como o mindfulness. Experimente algumas das variadas possibilidades dessas práticas, até encontrar a melhor para você.

Considere fazer psicoterapia. Algumas clínicas escola de psicologia, como a da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na região central de São Paulo, oferecem atendimento gratuito.

Procure organizar a semana de forma a incluir algum tipo de lazer ou atividade que lhe agrade para compensar a pressão do dia a dia. O importante é exercitar a possibilidade de melhor equilibrar as obrigações e momentos de relaxamento.

Fontes: Amouni Mourad, farmacêutica, assessora técnica do CRF-SP (Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo) e coordenadora do curso de farmácia da Universidade Presbiteriana Mackenzie; Danyelle Cristine Marini, farmacêutica e diretora do CRF-SP, professora do curso de medicina na Unifae (Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino/São João da Boa Vista) e nas Faculdades Integradas Maria Imaculada (Mogi Guaçu/SP); e Rodrigo Silva, psiquiatra, psicogeriatra e preceptor da residência médica em psiquiatria do HC-UFPE (Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco), que integra a rede Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares). Revisão técnica: Rodrigo Silva.