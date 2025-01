Diazepam é veloz para aliviar crise de ansiedade, mas só trata os sintomas

Entenda como ele funciona

O diazepam possui boa farmacocinética, ou seja, ele é rapidamente absorvido no trato gastrointestinal, e é distribuído pelos tecidos, até que chega a seu alvo, efetua sua ação, se transforma em um produto excretável (metabolização), termina sua tarefa e sai do corpo pela via renal.

Amouni Mourad, farmacêutica, professora do curso de farmácia da Universidade Presbiteriana Mackenzie (SP) e assessora técnica do CRF-SP explica que, quanto ao mecanismo de ação (farmacodinâmica), os benzodiazepínicos são capazes de se ligar a receptores em várias regiões cerebrais e em pequena parte da medula espinhal.

"Tal ligação eleva os efeitos inibitórios do ácido gama-aminobutírico (GABA), cujas funções incluem o envolvimento do SNC na indução do sono, ansiedade, epilepsia e excitabilidade dos neurônios", completa a especialista. A depender da apresentação utilizada (comprimidos ou injetável), o medicamento começa a fazer efeito entre 15 e 45 minutos.

"Em razão desse efeito imediato, costumo dizer que o diazepam, assim como outros fármacos do mesmo grupo, é o analgésico da psiquiatria. Isso significa que ele tem poucas indicações para tratar doenças, ou seja, é rápido para aliviar sintomas em uma crise de ansiedade, por exemplo, mas não trata a sua causa", adverte o psiquiatra Marcelo Daudt von der Heyde, professor da escola de medicina da PUC-PR e supervisor do curso de residência em psiquiatria do HCUFPR.

Conheça as apresentações disponíveis

Valium® é a marca de referência do diazepam. Mas você pode encontrar as versões genéricas. Aliás, esse princípio ativo consta da Rename (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), por isso tem distribuição gratuita em todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde). Para ter acesso a ele, basta apresentar a receita médica.