Anti-inflamatórios: veja os tipos, para que serve e efeitos colaterais

Além disso, o uso excessivo de álcool prejudica a função hepática e provoca problemas no órgão.

O uso prolongado de anti-inflamatórios é prejudicial?

Sim. O risco de uso prolongado destes medicamentos aumenta o risco dos efeitos adversos anteriormente citados. Principalmente os AINEs e corticosteroides.

É preciso avaliar o risco e o benefício do uso contínuo. Nesses casos, é recomendado acompanhamento médico com exames laboratoriais periódicos para monitorar hemograma, função renal e hepática. Além disso, é necessário mensurar a pressão arterial regularmente. Caso ela aumente, deve ser descontinuado o uso do medicamento. Levi Jales Neto, reumatologista do Hospital São Camilo (SP)

No entanto, a diminuição rápida ou a retirada abrupta dos corticosteroides pode causar problemas.