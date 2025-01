Minoxidil trata queda de cabelo e é mais eficaz para perdas recentes

Embora o minoxidil possa ser usado na área da cardiologia, em casos específicos para o controle da hipertensão refratária, este texto foca no uso dermatológico dele. Assim, o uso tópico da medicação é indicado no tratamento da calvície hereditária (alopecia androgênica).

A literatura sobre o fármaco revela que ele também tem sido utilizado em quadros de alopecia areata, alopecia decorrente de quimioterapia, antes e depois de procedimentos de transplante capilar, na alopecia cicatricial e também na hipotricose —a presença reduzida de fios de cabelo de origem hereditária, e também no período posterior à covid-19, doença que também leva à queda dos fios. Embora esses usos na prática clínica sejam considerados comuns, eles não constam da bula do minoxidil e, assim, são chamados de off label.

Entenda como ele funciona

Até o momento, não está totalmente explicado como o minoxidil promove o crescimento capilar, fala Marcelo Polacow, presidente do CRF-SP.

No entanto, as pesquisas científicas descrevem que, por ser um vasodilatador, o medicamento promove o aumento do fluxo sanguíneo no couro cabeludo, o que poderia estimular o aparecimento de novos fios. "Além disso, ele atua nas células capilares por meio dos canais de potássio, acelerando o ciclo dos fios: de sua fase telógena (de repouso) para a anágena (de crescimento)", completa o especialista.

Importante saber que a medicação aumenta também o diâmetro do cabelo e é considerado mais eficaz entre pessoas com idade inferior a 40 anos com perda capilar recente. No entanto, o medicamento não cura a calvície.