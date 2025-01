Olho saltado após assoar nariz? Entenda caso do jogador de time holandês

Um episódio curioso chamou a atenção durante uma partida do Heerenveen, time holandês, no dia 16 de janeiro. O atleta Ion Nicolaescu ficou com o olho extremamente inchado ao tentar assoar o nariz, dando a impressão de que o órgão estava quase saltando do rosto.

O que explica olho "saltar"?

Assoar o nariz aumenta pressão. "Quando a gente assoa o nariz, jogamos uma pressão de ar muito grande dentro da cavidade nasal e, ao mesmo tempo, trancamos essa região para que a secreção nasal saia em jato", explica Wuilker Knoner, neurocirurgião e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.

Combinação de pressão e fragilidade preexistente na região pode fazer o olho "saltar". "Esse aumento de pressão pode se espalhar para as regiões vizinhas. Se houver uma fragilidade (como traumas, fraturas) no osso entre o nariz e a cavidade ocular, chamada órbita, o ar comprimido pode passar para a cavidade do olho, criando a sensação de que o olho saltou", diz Knoner.