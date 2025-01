'Impressão digital' dos olhos pode prever o risco de você ter AVC no futuro

Os pesquisadores do atual estudo passaram as imagens da retina de 45.161 pacientes, retiradas do Banco de Dados Biológicos do Reino Unido (UK Biobank), por um software. Este programa, o RMHAS (Sistema de Avaliação da Saúde Microvascular da Retina), criado por Mingguang He e Danli Shi, da Universidade Politécnica de Hong Kong, ajudou a detectar 118 características dos vasos que deveriam ser examinadas para checar se havia ligação com AVC.

A análise dos vasos da retina pode se tornar uma ferramenta importante na prevenção do AVC Imagem: iStock

Pacientes que participaram do estudo foram acompanhados por 12,5 anos e houve 749 derrames entre eles. Os estudiosos então analisaram as características presentes naqueles que sofreram um AVC e encontraram, estatisticamente, 29 parâmetros que representam um "risco significativo" de ter um derrame.

Alterações nestas características dos vasos representaram um aumento de 9,8% a 19% no risco de ter um derrame. A densidade dos vasos é uma das características mais importantes que pode apontar um paciente em risco de sofrer um AVC. Os cientistas concluíram que 17 dos 29 parâmetros encontrados têm a ver com a densidade.

Qual a relação?

Cientistas acreditam que alterações na densidade dos vasos acontecem devido a um fornecimento de nutrientes e oxigênio já comprometido em alguma porção da rede vascular. "Nosso achado é consistente com estudos anteriores que encontraram associações [entre características do fundo de olho] com fatores de risco para o derrame, como idade, hipertensão e aterosclerose", diz o trabalho.