Ela teve problemas após PMMA: 'Pálpebra caiu e meu olho não fechava mais'

Seguindo o protocolo, seus olhos voltaram à normalidade. O médico, no entanto, faz um alerta: pesquise sobre o profissional que você escolheu.

Esse depoimento é um alerta. Tem médico que opera no consultório, no mesmo dia, não pede exames. As pessoas estão desesperadas por um procedimento e não têm a clareza do que realmente é indicado.

André Borba

O que é o PMMA e por que é perigoso?

É um componente plástico. O PMMA é usado por indústrias na fabricação de lentes, na odontologia, em cremes de uso tópico e em procedimentos ortopédicos. Para preenchimento na pele, é utilizado em microesferas, numa forma semelhante ao gel.

Tornou-se conhecido da indústria estética. Seu uso se tornou comum na indústria estética para preenchimento da pele, visando aumentar o volume de glúteos, coxas, rosto e outras partes do corpo.

Resultado é permanente. O resultado do procedimento com PMMA é permanente: uma vez que ele é injetado nos tecidos, geralmente músculo, ele não pode ser removido sozinho.