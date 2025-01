Como a obesidade aumenta o risco de diversas doenças do coração?

"Na apneia do sono, a respiração para diversas vezes por hora durante a inspiração", diz Marcio Mancini, endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional São Paulo (SBEM-SP). "Isso interrompe momentaneamente o sono e compromete sua qualidade, além de reduzir a quantidade de oxigênio e aumentar a de gás carbônico."

A ausência de descanso leva à hipertensão arterial, aumento de risco cardiovascular, arritmias e insuficiência cardíaca, problemas de memória, sonolência, dificuldade de concentração e aumento do risco de acidentes.

Infarto

Pessoas com obesidade são mais vulneráveis a desenvolver o infarto do miocárdio, decorrente de alterações metabólicas e inflamatórias que aceleram a aterosclerose. O acúmulo de placas de gordura nas artérias, intensificado pela resistência à insulina, hipertensão e dislipidemia, reduz o fluxo sanguíneo para o coração, causando isquemia. Quando essas placas se rompem, podem obstruir completamente as artérias coronárias, levando ao infarto.

No entanto, segundo Mancini, da Sbem-SP, não é só a quantidade de gordura do corpo que importa, mas onde ela está acumulada. "O risco de infarto é maior em indivíduos com acúmulo de gordura na região do abdômen".

Isso porque o tecido adiposo abdominal libera substâncias inflamatórias que tornam as placas mais instáveis e aumentam a formação de coágulos. Também pode levar ao acúmulo de gordura perivascular (em volta dos vasos), no pâncreas e no fígado, causando esteatose e inflamação.