Lady Gaga é fundamental para o fim da epidemia de HIV

Desde que anunciou que faria um show gratuito da sua nova turnê Mayhem nas areias da praia de Copacabana, neste dia 3 de maio, no Rio de Janeiro, Lady Gaga entrou na lista de temas diários para uma boa parte dos brasileiros.

Além do seu talento musical, Gaga traz consigo uma lista de motivos para ser admirada não apenas pelos seus "Little Monsters", como são chamados seus fãs, mas por todo o planeta. Dessa lista, o que mais me impressiona é o impacto de seu discurso e ações na resposta à epidemia de HIV/Aids.

Um exemplo recente disso foi o seu discurso na noite de premiação do Grammy 2025, logo após levar, junto com Bruno Mars, o prêmio na categoria Melhor Performance de Duo/Grupo Pop com a música "Die With a Smile".