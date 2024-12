Ele tinha diabetes e perdeu 43 kg com treino e dieta para ver filha crescer

"O excesso de gordura abdominal libera substâncias inflamatórias que interferem na ação da insulina, dificultando a captação de glicose pelas células e resultando no aumento dos níveis de açúcar no sangue", explica Lívia Porto, endocrinologista que atua no Centro Especializado em Obesidade e Diabetes do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

Quando o diagnóstico é realizado precocemente e o tratamento feito da forma adequada, com a combinação de mudança do estilo de vida, controle da obesidade e uso de medicamentos específicos, é possível alcançar o controle glicêmico e, então, suspender o uso de remédios.

"Em alguns casos, a perda de peso pode levar à remissão do diabetes tipo 2, termo que utilizamos para descrever a normalização dos níveis de glicose no sangue sem a necessidade de medicamentos. Isso é possível justamente porque o principal mecanismo do diabetes tipo 2 está relacionado à resistência à insulina, e não, predominantemente, à falta de produção desse hormônio, como acontece no diabetes tipo 1", comenta.