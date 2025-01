Ambientes obesogênicos: o que são e como eles fazem você engordar?

"O ambiente nos influencia o tempo todo. Por exemplo, se a pessoa gasta quatro horas do seu dia em deslocamento para ir e voltar do trabalho, terá menos tempo e disposição para cozinhar, preferindo consumir alimentos que estejam prontos ou semi-prontos, ou seja, processados", explica Denis Pajecki, cirurgião bariátrico do Centro de Referência em Emagrecimento do Hospital Nove de Julho, em São Paulo.

É aqui que entra o conceito de ambiente obesogênico.

O que são ambientes obesogênicos?

São ambientes que contribuem para a obesidade e podem ser entendidos de duas formas:

Como a ausência de espaços que permitam a construção de hábitos saudáveis;

Como espaços que promovem ou facilitam escolhas e hábitos não saudáveis.

Quando falamos desse conceito, fica fácil entender por que a obesidade não é uma questão individual e depende, muitas vezes, do coletivo para ser solucionada: no Brasil e no mundo, por exemplo, há bairros em que não há parques ou locais seguros em que as pessoas possam andar e praticar exercícios, contribuindo para o sedentarismo. E basta sair de casa para ser bombardeado com opções de alimentos ultraprocessados e altamente palatáveis (ou seja, enriquecidos com aditivos que deixam tudo mais saboroso), como as barraquinhas vendendo cachorro-quente, batata frita e salgadinhos que encontramos nas imediações de estações de trem e metrô.