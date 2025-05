Cocô 'macio'! O ingrediente da banana que ajuda quem sofre com o nº 2

Como atuam os PNAs?

Mendez explica que os PNAs são carboidratos que concentram um grande número de moléculas unidas - ou seja, possuem um alto grau de polimerização - não-pertencentes à categoria dos amidos.

A engenheira ressalta ainda que seus benefícios à saúde humana se dão por sua semelhança com as fibras alimentares. Os PNAs encontrados na banana são parecidos com aqueles presentes na aveia e em outros cereais e podem auxiliar pessoas que sofrem de constipação.

Por serem similares a essa fibra, eles têm ação probiótica no corpo humano: não são digeridos no intestino delgado, porém são fermentados no intestino grosso e promovem a evacuação mais rápida e maciez do bolo fecal.

Ainda sobre os componentes encontrados na banana, existem outras possibilidades a serem aproveitadas: a banana tem arabinoxilanos e galacturanos, outros dois tipos de polissacarídeos, com potencial imunomodulador. Ou seja, melhorar o sistema imunológico (de defesa) do corpo humano.

Na pesquisa, orientada pela professora Carmen Cecília Tadini, a banana foi escolhida por ser uma fruta com alto índice de desperdício.