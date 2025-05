Substância de potes é ligada a 13% das mortes por doenças do coração

Pesquisadores ainda pretendem analisar como esse tipo de produto pode estar ligado a outras questões de saúde, como parto prematuro. O trabalho recebeu apoio da OMS (Organização Mundial de Saúde), do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, da Academia Americana de Pediatria e dos Ministérios da Saúde e Meio Ambiente do Japão.

Como evitá-los?

Ficar longe de plásticos o máximo possível pode ajudar. E isso inclui reduzir o consumo de comidas ultraprocessadas e evitar aquecer potes plásticos no micro-ondas ou na lava louças.

Outros cuidados. Use loções e sabão para roupas sem perfume; use produtos de limpeza sem perfume; use embalagens e potes de vidro, aço inox, cerâmica ou madeira para guardar comida; compre frutas e vegetais frescos ou congelados em vez de enlatados ou processados; lave as mãos com frequência para remover produtos químicos com que teve contato; evite desodorizadores do ar e todos os plásticos identificados com os números 3, 6 e 7.