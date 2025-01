Cientistas finalmente definem quando a obesidade é uma doença

Dores de cabeça recorrentes e perda de visão. Às vezes, têm a ver com a pressão intracraniana aumentada. Apneia do sono. Quando você se deita e dorme, a gordura em excesso no abdômen e na garganta faz o ar ter encontrar resistência para passar. A respiração sofre breves (e ruidosas) interrupções. Falta de ar. Ela mostra que os pulmões e o músculo da respiração, que é o diafragma, têm dificuldade para se expandir. Insuficiência cardíaca de fração reduzida: o coração não se contrai direito para bombear o sangue. Fadiga e inchaço nas pernas. Esses sintomas podem indicar outro tipo de insuficiência cardíaca, a de fração preservada. Nela, o coração não relaxa direito. O bombeamento do sangue também fica prejudicado. Palpitações e ritmo cardíaco irregular. São sinais de arritmias. Hipertensão pulmonar: quando sobe demais a pressão da artéria que leva o sangue do coração até os pulmões para ser oxigenado. Trombose venosa: quando surgem coágulos nas veias das pernas. Hipertensão. Isto é, pressão sanguínea acima dos valores saudáveis. Alterações metabólicas: quando o exame de sangue acusa aumento do colesterol LDL ou dos triglicérides ou, ainda, dos níveis de glicose, por exemplo. Doença hepática gordurosa: quando exames de imagem encontram gordura infiltrada no fígado, o que é capaz de inflamá-lo. Excesso da proteína albumina na urina: este é um dos sintomas de rins que não estão funcionando a contento. Escapes de xixi: se os episódios de incontinência urinária se tornam frequentes. Menstruação irregular, falta de ovulação e síndrome dos ovários policísticos: são sinais de problemas reprodutivos em mulheres. Deficiência de testosterona nos homens e baixa produção de espermatozoides: indicam problemas reprodutivos no público masculino. Dores nos joelhos e/ou na bacia. Elas acusam problemas articulares. Linfedema. Ele causa inchaços e dores crônicas. Limitações em atividades básicas do dia a dia: se a falta de mobilidade dificulta tarefas como tomar banho, vestir-se e outras.

Nas crianças e nos adolescentes, vale lembrar, são 13 critérios, muitos deles em comum com a lista dos mais velhos. "Infelizmente, a partir da adolescência as complicações do excesso de adiposidade são as mesmas, como pressão alta e apneia do sono", informa o doutor Cohen. "Daí que seria até irresponsável não abordarmos a obesidade infantil."

O estudo não entra no mérito do tratamento — se deve ser com remédios, com cirurgia ou com mudanças no estilo de vida. Só deixa claro que, não importa a idade, quando a obesidade é clínica, com sintomas, ela precisa ser tratada.

E quem tem obesidade pré-clínica?

"Quem tem excesso de adiposidade, mas nenhum dos sintomas listados, em princípio não tem motivo para fazer um tratamento contra a obesidade do ponto de vista médico", declara o doutor Cohen, prevendo o alvoroço que irá causar.

Ele e seus colegas reconhecem, porém, que os indivíduos nesse grupo correm maior risco de desenvolver doenças, como diabetes e a própria obesidade clínica. "Por isso, não devem ser deixados de lado. Precisam de acompanhamento, repetindo exames de tempos em tempos", explica.