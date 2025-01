De quanto em quanto tempo limpar a cozinha? E seus itens?

E os demais itens da cozinha?

O pano de prato acumula microrganismos e deve ser trocado diariamente, lavado com água quente e sabão, e seco ao sol ou com ferro.

A pia, com alta proliferação de microrganismos, deve ser limpa com água sanitária ou desinfetante após cada uso e semanalmente com bicarbonato e limão.

A lixeira deve ser higienizada regularmente e preferencialmente ser de pedal e ficar no chão, evitando contaminação.

O rodinho deve ser lavado frequentemente, com água e detergente, para evitar acúmulo de microrganismos e limo.

A geladeira deve ser limpa mensalmente, com detergente ou bicarbonato e estar bem seca para evitar proliferação de microrganismos.