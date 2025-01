Como um erro de matemática causou pânico sobre utensílios pretos de cozinha

Um erro de matemática em um estudo recente colocou em xeque a segurança do uso de utensílios de cozinha pretos, mas agora os cientistas não os classificam como tóxicos para seres humanos, embora não recomendem a sua adoção. A correção foi anexada em 15 de dezembro de 2024 ao artigo original, publicado na edição de outubro daquele mesmo ano no periódico Chemosphere.

O que aconteceu

Ao analisar a composição dos utensílios plásticos, cientistas encontraram o composto éter decabromodifenílico, ou decaBDE. Após a testagem de diversos dos produtos de cozinha, o time de pesquisadores usou como referência a estimativa da Agência de Proteção Ambiental dos EUA de que um morador do país ingere, em média, 34.700 ng/dia desse composto. Este contato se dá de maneira acidental, claro, pelo contato do utensílio com o alimento.

Ao calcular o limite que uma pessoa de 60 kg poderia ingerir desse composto em segurança, os cientistas erraram a multiplicação. O artigo original falava em 42.000 ng/dia, o que significaria que só o contato com o utensílio na cozinha exporia o usuário a quase 83% do limite de segurança — deixando pequena margem para outras fontes de ingestão involuntária, como pela poeira.