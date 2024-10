Proibidão do freezer: 7 alimentos que não devem ser congelados

Os recipientes de vidro com tampa também podem ser usados, assim como os saquinhos plásticos específicos para congelamento, mas é muito importante usar um sistema a vácuo ou tirar bem o ar de dentro deles.

Evite recipientes grandes

A armazenagem de pouco alimento para o tamanho do recipiente pode favorecer o acúmulo extra de gelo e dificultar na hora de descongelar apenas parte do conteúdo.

Identifique o conteúdo

Colocar etiquetas nos recipientes com no nome do alimento e a data do congelamento facilitará a identificação e a priorização de uso, evitando inclusive o consumo daqueles que passaram da validade recomendada.

Não lote seu freezer