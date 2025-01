Homem fica com a pele cinza, e caso misterioso intriga os médicos

Um paciente de 84 anos com pele cinza-azulada tem intrigado médicos do Hospital Príncipe de Gales, em Hong Kong. Eles ainda não identificaram a fonte da alteração de cor do senhor —o caso foi relatado no dia 8 de janeiro no periódico científico The New England Journal of Medicine.

O que aconteceu

O idoso chegou ao hospital porque tinha dificuldades para urinar. Segundo os médicos Tin Yan Lee e Wan Hang Lau, o homem sofria de hiperplasia prostática benigna —o aumento da próstata que frequentemente acomete homens de mais de 40 anos e causa justamente a dificuldade para fazer xixi. Além disso, ele tinha uma lesão aguda no rim devido a uma obstrução do trato urinário.

Ao examinarem o paciente, os médicos encontraram outro curioso sintoma: pele, olhos e unhas acinzentados. A alteração de coloração não era novidade; o homem já havia apresentado as primeiras alterações de tonalidade da pele cinco anos antes. Durante este período, a única medicação que ele tomava era a finasterida, usada para o tratamento do aumento da próstata e, frequentemente, para combater a calvície masculina.