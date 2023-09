Gás fatal: como perceber e evitar intoxicação por monóxido de carbono

Segundo a Polícia Civil, a causa provável das mortes do empresário José Bezerra de Menezes Neto, o Binho Bezerra, e de sua mulher, Luciana Bezerra, no último sábado (9), no Guarujá (SP), é intoxicação por monóxido de carbono.

A substância que teria vitimado o casal seria proveniente da queima do gás natural ou do GLP (gás liquefeito de petróleo) utilizado no sistema de aquecimento de água do imóvel onde os dois dormiam e é extremamente perigoso por não ter cheiro.

Em entrevista ao VivaBem publicada originalmente em 26 de julho de 2023, Carlos Carvalho, professor titular da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo) e diretor da Divisão de Pneumologia do InCor, alertou para alguns sintomas que podem ser sinais de intoxicação pelo gás.