Seleção feminina brasileira e uma vitória comovente para entrar na história

Estados Unidos e Brasil fizeram dois jogos amistosos na Califórnia. No primeiro, uma vitória relativamente tranquila da seleção da casa, jovem, renovada e muito diferente daquela que bateu o Brasil nas Olimpíadas de Paris para levar o ouro. Do nosso lado, também renovação e a ausência de Marta.

O primeiro jogo seguiu a lógica histórica: deu Estados Unidos pelo placar de dois a zero. Um resultado que não tem paralelos no masculino porque o peso da seleção estadunidense para o futebol feminino é equivalente ao peso da brasileira para o futebol masculino.

No segundo, parecia que uma tragédia estava a caminho. Os Estados Unidos marcam com 30 segundos de jogo e iniciam uma pressão absurda. Goleada sendo desenhada? O Brasil se segurou e empatou com um golaço de Kerolin aos 24. Mas a pressão continuou.