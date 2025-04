IA mostra antes e depois após exposição aos microplásticos; compare imagens

Sintomas gastrointestinais, como inchaço, desconforto e problemas de digestão, causados por mudanças na microbiota (conjunto de bactérias presente no intestino);

Fadiga por níveis de inflamação.

Imagem: Divulgação/businesswaste.co.uk

Imagem: Divulgaç]ao/businesswaste.co.uk

Média exposição

É quando há consumo frequente de alimentos processados e frutos do mar, exposição à poluição do ar e uso de roupas com tecidos sintéticos (como o poliéster e a poliamida). Veja quais são os sintomas: